شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلي طرابلس الليبي فى العاشرة مساء الثلاثاء على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 أبريل فى بنغازي.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، ستقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

ويبدأ نادي الزمالك مشوار في بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المجموعة الثالثة فى انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.