شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يحقق برونزية بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أحمد هشام لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر الميدالية البرونزية فى منافسات سلاح السيف تحت 17 سنة فى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية فى الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وفاز هشام بالميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

واستهل هشام مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وفاز هشام في دور ال 64 على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6، ثم تغلب في دور ال 32 على بطل البرازيل بنتيجة 15-8.

وفي دور ثمن النهائي فاز أحمد هشام على بطل كندا بنتيجة 15-5، ثم تأهل أحمد هشام ل المربع الذهبي بعد فوزه على بطل تركيا بنتيجة 15-6.

وأخيرًا احرز هشام أولى ميداليات البعثة المصرية في البطولة بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.