شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبي الأهلي من "مطب" التراجع المحلى بعد التفوق الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل أول مران استعداداً لمباراة غزل المحلة بالدوري، المقرر له مساء اليوم الأحد، يتحدث خلالها عن ضرورة استمرار تركيزهم فى المباريات المقبلة، وعدم التراجع بعد تقديم عرض قوى فى مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا.

وينوي كولر التأكيد على لاعبي الأهلي بضرورة مواصلة اللعب بنفس القوة والحماس والتركيز فى المباريات المقبلة، وعدم التراجع مثلما يحدث فى بعض المباريات التى يخوضها الفريق عقب اللقاءات القوية ببطولة أفريقيا أو مونديال الأندية.

ويتطلع المدرب السويسري لمواصلة العروض الجيدة للفريق الفترة المقبلة التى يشهد فيها الأهلي إرتباطات قوية محلياً أبرزها لقاء غزل المحلة في الدوري الأربعاء المقبل ثم بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر.

وصعد فريق الأهلي للدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

سجل ثلاثية الأهلي كهربا في الدقيقة 25، وحسين الشحات في الدقيقتين 64 و81 وبهذه الثلاثية يرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، وهو نفس رصيد الهلال، لكن بطل مصر يتأهل بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي سبق أن تأهل عن المجموعة ذاتها.