شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُشيد بمستوى مروان عطية بعد فوز الأهلى على الهلال بثلاثية فى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفني للأهلي بأداء مروان عطية لاعب الفريق في مباراة الهلال السوداني أمس، السبت، بدوري أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني أن مروان عطية لعب دوراً محورياً فى مباراة الهلال على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

ويرى كولر ومعاونوه أن أداء مروان عطية، المُنضم للأهلي الصيف الماضي قادماً من الإتحاد السكندري، اتسم بالهدوء والثقة فى وسط ملعب الأهلي، ونجح فى تقديم الدور الهجومي والدفاعي المطلوب منه، كما تميّز بالقدرة على التسديد من مسافات بعيدة.

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ليضمن المارد الأحمر بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.

على صعيد متصل، قال مروان عطية، إن الفوز الذي حققه الفريق على حساب الهلال السوداني يمثل خطوة فى مشوار المنافسة على اللقب. وأوضح أن الفريق كان لديه إصرار كبير على تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار واستكمال المشوار الأفريقي، خاصة أن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال المباريات السابقة، وكان من المهم تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأشار اللاعب إلى أن الجهاز الفني نجح في تحضير الجميع بالشكل المناسب للمباراة، وأن دعم الجماهير في مدرجات استاد القاهرة كان له تأثير كبير في الأداء الذي ظهر به الجميع خلال اللقاء، متمنيًا أن يستمر تواجدهم بقوة لدعم الفريق خلال المباريات القادمة.

وشدد مروان عطية على أن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز في كل البطولات، وختام الموسم على أفضل ما يكون.