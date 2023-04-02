شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. أحمد بلال يحرز هدفا فى أصعب مباراة بمسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

وموقف اليوم مع النجم أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، والذى خاض تجربة احترافية فى الدوري التركي.

ويتذكر بلال أصعب مباراة خاضها فى مسيرته خلال شهر رمضان المبارك قائلاً، "المباراة الأصعب خلال مسيرتي فى رمضان كانت مع أنقرة جودجو بالدوري التركي، كنا نواجه بشيكتاش الذى كان يلعب فى صفوفه أحمد حسن حينها، لكنه خاض الشوط الأول فقط ثم خرج مستبدلا".

وأضاف بلال، "قبل المباراة كان النادي قد غير المدرب واستبدله بأخر، ولم تكن علاقتنا جيدة منذ البداية، بدأت القصة حين أبعدني عن التشكيل الأساسي، وفي المباراة السابقة لمباراة بشيكتاش طالبني المدرب بالإحماء فى آخر 10 دقائق، لكنه لم يشركنى".

وتابع، "غادرت الملعب دون إخطاره، لكن مجلس الإدارة تحدث معى وأقنعني بالعودة وعقدنا جلسة صلح، وفى مباراة بشيكتاش أصر المدرب أن أفطر، لكنني رفضت ذلك تماماً بما إننا فى رمضان وخضت المباراة صائما".

واختتم بلال قائلا، "كنت فى تلك الفترة لاعبا معارا ولم أنضم بشكل نهائي، ولكني بالفعل خضت المباراة صائماً، وأحرزت هدفا فى التعادل بهدفين لمثلهما، المدرب عقب المباراة أشاد بي كثيرا واختارني رجلا للمباراة كأفضل لاعب على أرض الملعب".