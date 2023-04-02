شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحدد 17 أبريل آخر موعد لتلقى طلبات الحافز الرياضى للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تلقى طلبات الحافز الرياضى لطلبة الثانوية العامة، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات 17 أبريل الجارى.

وأعلن الكاراتيه الأوراق المطلوبة والمبلغ المقرر سداده وهو 238 جنيها في حساب الاتحاد، و 114 جنيها تسدد بالوزارة، بالإضافة إلى 57 جنيها بيان حالة اللاعب من الاتحاد.

وكشف الاتحاد المصري للكاراتيه النقاب عن اللوجو الخاص ببطولة كأس مصر التى ستقام نهاية أبريل فى ساحة معبد الكرنك بالأقصر فى حدث تاريخى لأول مرة.

من جهته أكد محمد الدهراوي، رئيس اتحاد الكاراتيه، حرص الاتحاد على نجاح البطولة والظهور فى أفضل صورة، استعدادا لإقامة البطولات الدولية، وإثبات أن للرياضة دور فعال فى تنشيط السياحة وجذب السياحة الخارجية.

كما أشار إلى دور وزارة الشباب والرياضة الفعال ودعم ومؤازرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاتحادات بصفة عامة وللكاراتيه بصفة خاصة حيث ان اتحاد الكاراتيه اكبر اتحاد رياضى والذى يضم اكثر من مليون لاعبا ممارسا للعبة.