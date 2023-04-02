شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الوقت الإضافى يحسم نهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز حال التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم اللجوء للوقت الإضافى لمدة 30 دقيقة حال انتهاء مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 المقرر له 10 أبريل باستاد القاهرة الدولى بالتعادل، وفى حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني.

وتابع، "المنتخب الأولمبي سيخوض أمم أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، ولم تكن فى الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة، واللاعبين سينضمون للمنتخب الأوليمبي، ولا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وأكمل، "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعبا للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي".