تعرف على موعد الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الطلائع وأهلى طرابلس

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القاهرة - سامية سيد - يعقد المؤتمر الصحفى لمباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى فى البطولة العربية في الثانية ظهر غد، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكري، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة في التاسعة مساء غدٍ، لوضع ترتيبات وصول الفريقين والزى الخاص لهما.

ويواجه طلائع الجيش نظيره أهلى طرابلس الليبى مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكري فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية.

من جهته يعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بعد غد من أجل تحقيق نتيجه إيجابيه مريحه قبل مباراة العودة بليبيا .

واختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة ، بقيادة أدهم مخادمة ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .