كهربا يعزز مشواره في دوري أبطال أفريقيا بـ 4 أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - واصل محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي تعزيز مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف بدور المجموعات لموسم 2022-2023.

اقرأ أيضًا.. موعد الإعلان عن منافس الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا .. صدام عربي منتظر



وساهم محمود عبد المنعم كهربا في تأهل الأهلي للدور ربع النهائي بعدما افتتح أهداف الفريق الأحمر في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ورفع كهربا رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا إلى 4 أهداف بعدما سجل هدفا في شباك الهلال السوداني بالإضافة إلى 3 أهداف "هاتريك" أمام القطن الكاميروني.



تاريخ مشاركات كهربا في دوري أبطال أفريقيا



شارك محمود عبد المنعم كهربا في 5 نسخ لمسابقة دوري أفريقيا بواقع نسخة واحدة مع الزمالك و4 نسخ مع الأهلي، وقد سجل إجمالي 9 أهداف وصنع 3 آخرين في 21 مباراة.



وأحرز كهربا هدفين وصنع هدفًا خلال مشاركته في 4 مباريات مع الزمالك بدوري أبطال أفريقيا بينما خاض 17 مباراة مع الأهلي في المسابقة ذاتها وسجل خلالها 7 أهداف فيما صنع هدفين.



وتوج كهربا ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين مع الأهلي في موسمي 2019-2020 و 2020-2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.



وخاض محمود عبد المنعم كهربا أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا يوم 19 مارس لعام 2016 عندما شارك الزمالك

ويونيون دوالا الكاميروني، وهي المواجهة التي شهدت تسجيله هدفًا وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين نظيفين ليتأهل وقتها لدور الستة عشر.



بينما جاء أولى مشاركته مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا عندما شارك بديلًا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي وهي المباراة التي أقيمت يوم 18 يناير لعام 2020 ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



أرقام مميزة لـ كهربا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



يعد محمود عبد المنعم كهربا هو هداف الأهلي في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 أهداف بعدما سجل 3 أهداف في شباك القطن الكاميروني وهدفًا أمام الهلال السوداني.



كما بعتبر كهربا هو ثامن لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل 3 أهداف "هاتريك" بدوري أبطال إفريقيا لينضم إلى السباعي محمود الخطيب وخالد بيبو ووليد أزارو ومحمد أبو تريكة وحسين الشحات وزكريا ناصف و حسام حسن.



للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا