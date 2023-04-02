محمد صلاح: سنرد بقوة في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، وهدافه التاريخي، أن فشلهم في تحقيق أي بطولة لهذا الموسم بالإضافة للخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مبكرًا سيجعلهم أكثر جوعًا في الموسم المقبل.

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وأشار "مو" أن ذلك الأمر تراجع النتائج سيكون دافعًا قويًا للريدز من أجل استعادة مستواهم في الموسم المقبل، والعودة إلى حصد البطولات.

وتابع صلاح أنه أمر صعب الخروج من المنافسة على البطولات كافة لكن هذه كرة القدم، وعلينا تقبل الأمر، مضيفًا:" نحن نحتاج العودة إلى أفضل مستوى في الموسم المقبل،

تلك الطريقة المثالية للتعويض.

وحول تألقه في المباريات الكبرى، قال صلاح إنه لا يعلم لكن كل ما في الأمر أنه يستعد جيدًا لأن تلك المباريات تكون محط أنظار الجميع في العالم".

وتابع أنه عانى من عدم التسجيل أمام مانشستر يونايتد منذ انضمامه للريدز في أول موسمين، وكانوا يقولون إنني لا أستطيع التسجيل في مرماهم ووصل الأمر إلى السخرية.