الهلال أفضل فريق سعودي في شهر رمضان.. أرقام

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الهلال السعودي الانتصار على نظيره الخليج في أولى المواجهات التي لعبها الأزرق خلال شهر رمضان، ليواصل أرقامه وعروضه القوية خلال الشهر المبارك، ومنذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

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يمتلك الهلال قدره على تحقيق الانتصار خلال المباريات التي يلعبها خلال شهر رمضان، فهو الأكثر حصدًا للنقاط من بين أندية دوري المحترفين في هذا الشهر.

أرقام الهلال في شهر رمضان

نجح الهلال في لعب 12 مباراة قبل لقاء الخليج في شهر رمضان المبارك، ويمتلك قدره كبيره على تحقيق الانتصار بعدما فاز في 11 لقاء وخسر في مواجهتين

أمام أندية هجر والفتح.

تمكن الهلال من حصد 34 نقطة من أصل 13 لقاء لعبه في شهر رمضان، ويخسر 6 نقاط بعد الهزيمتين على التوالي في بداية موسم 2012-2013.

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالموسم الحالي برصيد 42 نقطة، ويستعد لثاني المباريات في شهر رمضان والتي ستكون أمام الفيحاء يوم الثلاثاء المقبل.

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