النصر يكتسح المنافسين في مباريات شهر رمضان.. أرقام

ياسر رشاد - القاهرة - لعب فريق نادي النصر السعودي عددًا من المباريات في شهر رمضان المبارك، والتي ينجح في تحقيق الانتصار فيها، ويسعى تحت قيادة رودي جارسيا في مواصلة التألق بدوري المحترفين السعودي.

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يأمل العالمي في مواصلة تحقيق الانتصار على منافسيه خلال شهر رمضان، وستكون المواجهة المقبلة لأصفر الرياض أمام نظيره العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أرقام النصر في شهر رمضان

لعب النصر في شهر رمضان المبارك 12 مباراة بدوري المحترفين منذ الانطلاق الرسمي في موسم

2008-2009، ولم يتعرض الأصفر لأي هزيمة ونجح في الفوز بـ8 مواجهات، والتعادل في 4 مباريات.

فاز العالمي على أندية الأهلي والباطن والوحدة ونجران والفتح والفيصلي والحزم والرائد، وتعادل أمام أندية الاتفاق والفتح والتعاون والشباب.

مباراة النصر والعدالة المقبلة ستكون أمام العدالة يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

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