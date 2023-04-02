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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهى أحداث الشوط الأول من مواجهة نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي 0/0، ضمن منافسات الجولة ال 29 من عمر الممتاز.

 

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وشهد الشوط توتر وقلق من كل الفريقين، حيث لم تتسم الخمس وأربعون دقيقة الأولى بالإثارة والندية والحماس، على عكس طابع مباريات الفريقين خلال الفترة الأخيرة.


وكان الجهاز الفني لنيوكاسل قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: كييران تريبيير - فابيان شار - سفين

بوتمان - دان بيرن.
خط الوسط: برونو جيماريش - شين لونجستاف - جو ويليوك.
الهجوم: جاكوب ميرفي - ماكسيمين - إيزاك.

 

وقبل بداية النباراة، كان اليونايتد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بداية المباراة برصيد 50 نقطة.
بينما يأتي نيوكاسل خامسًا للترايب برصيد 47 نقطة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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