هشام يتوج ببرونزية مونديال العالم للسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - حقق البطل المصري أحمد هشام لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر الميدالية البرونزية، وذلك خلال بطولة العالم لسلاح السيف تحت 17 سنة، والتي تقام بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة الحالية.

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مشوار هشام في بطولة العالم

بدء أحمد هشام مشواره في بطولة العالم للسلاح بتحقيق الفوز في جظيع مبارياته في دور المجموعات والتأهل مباشرًة لدور ال 64.

بينما نجح في الفوز في دور ال 64 على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6، لكي يفوز بعد ذلك في دور ال 32 على

بطل البرازيل بنتيجة 15-8.

فيما صعد دور ثمن النهائي فاز البطل المصري على بطل كندا بنتيجة 15-5، ثم تأهل أحمد هشام ل المربع الذهبي بعد فوزه على بطل تركيا بنتيجة 15-6.

وفي النهاية، حقق البطل المصري الميدالية البرونزية بعد خسارته في دور نصف النهائي من بطل بولندا بنتيجة 13-15.

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