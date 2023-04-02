ريال مدريد يمزق شباك بلد الوليد بسداسية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح ريال مدريد نظيره بلد الوليد بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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في مباراة تألق فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وسجل ثلاث أهداف "هاتريك"، ليقود الملكي للفوز بخماسية.

بادر رودريجو بتسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 22 قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثاني والثالث والرابع في الدقائق 29 و32 و36، ليحرز "هاتريك" بعد غياب في 7 دقائق فقط، قبل أن

يقرر أنشيلوتي إخراجه في الدقيقة 65 لتحييه الجماهير، ويشرك إيدين هازارد.

بعدها ماركو أسينسيو أحرز هدف الملكي الخامس في الدقيقة 73، وقبل نهاية اللقاء أحرز لوكاس فاسكيز هدف المرينجي السادس.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.