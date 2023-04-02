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ديبالا والشعراوي يقودان روما أمام سامبدوريا بالكالتشيو

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لروما بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، عن تشكيل الذئاب الرسمي لمواجهة سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة ال28 من عمر "الكالتشيو".

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ومن المقرر انطلاق المباراة في السادسة من مساء اليوم على ملعب "الأولمبيكو".

 

تشكيل روما أمام سامبدوريا

حراسة المرمى:روي باتريسيو 

خط الدفاع: نيكولا زاليفسكي - كريس سمولينج - سبينازولا، يورينتي.

خط الوسط: بيليجريني، فينالدوم، ماتيتيش.

الهجوم: الشعراوي، ديبالا، أبراهام.
الجدير بالذكر أن روما يأتي في المركز الخامس في ترتيب الكالتشيو برصيد 47 نقطة.
بينما يحل سامبدوريا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة فقط.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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