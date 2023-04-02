شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يضمن أول ميدالية لمصر فى بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحمد هشام لاعب نادي الصيد ومنتخب مصر للسلاح أول ميدالية لمصر فى بطولة العالم لسلاح السيف تحت 17 سنة، المقامة بمدنية بلوفديف البلغارية فى الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري بعد تأهله لدور نصف النهائي.

وتأهل هشام لنصف النهائي بعد اكتساحه لبطل تركيا بنتيجة 15-6.

وافتتح هشام مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وحقق الفوز في دور الـ 64 على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6، ثم في دور ال 32 على بطل البرازيل بنتيجة 15-8.

وفي ثمن النهائي تغلب أحمد هشام على بطل كندا بنتيجة 15-5، وأخيرًا تأهل أحمد هشام ل المربع الذهبي بعد فوزه على بطل تركيا بنتيجة 15-6.