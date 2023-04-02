شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى أغلى لاعب فى مواجهة بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في العاشرة مساء اليوم، الأحد، صوب استاد الدفاع الجوي، ويحل فريق فيوتشر ضيفاً على بيراميدز فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط.

وقبل المباراة المرتقبة، تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 18 مليوناً و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 13 مليوناً و380 ألف يورو، ويتفوق بيراميدز على فيوتشر بحوالي 5 مليون يورو.

ويعتبر رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز هو الأغلى بين لاعبى الفريقين بقيمة تسويقية تصل إلى 3 ملايين يورو.

التشكيل المتوقع لفيوتشرمن المتوقع أن يخوض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: جنش فى حراسة المرمى، الدفاع: باسم علي – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - كريم نيدفيد – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو". الهجوم: مروان محسن.التشكيل المتوقع لبيراميدزومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي، خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.