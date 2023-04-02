شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا ينتظم فى تدريب الزمالك.. ومحاضرة تكتيكية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزماك، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك سامسون فى المران الجماعي للفريق بصورة طبيعية عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة شرح لمجموعة من الأفكار التكتيكية والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق، بجانب الحديث عن بعض الأمور الخاصة ببرنامج مران اليوم.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.