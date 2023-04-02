شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد.. يحيى زكريا يحقق برونزية بطولة العالم للجمباز فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل يحيى زكريا لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني التاريخ وسجل اسمه بأحرف من نور، بعد تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته فى منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا فى تركيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات، فى إنجاز جديد لاتحاد الجمباز.

وحقق يحيى زكريا المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تحقيق 13.700 نقطة خلال مشاركته على جهاز المتوازي، ليصبح أول لاعب مصري يحصد ميدالية فى بطولات العالم للناشئين.

وكان منتخب مصر للجمباز الفني رجال للناشئين قد حقق المركز التاسع فرق فى بطولة العالم للجمباز المقامة حاليا بتركيا بمشاركة 36 منتخب فى إنجاز جديد للجمباز المصري حيث يعتبر افضل مركز يحققه منتخب الجمباز فى بطولات العالم

ويشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال و آنسات في بطولة العالم الثانية للناشئين و الناشئات في الفترة من 29 مارس الجاري حتي 2 ابريل المقبل فى مدينة أنطاليا بتركيا ، ويمثل منتخب مصر للناشئين :مصطفي أحمد ويحيي ذكريا ومحمد عطية تحت قيادة الكابتن مصطفي عمر المدير الفني وجمال مطر

ويمثل منتخب مصر للناشئات :جودي عبدالله وسيرين ابوالهدي وشمس علي تحت قيادة إيڤا شلوبودا المدير الفني وعمر حسن وسلمي السعيد وزكريا غالب ، ويترأس البعثة المهندس/ أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز بفوز يحيي زكريا بالميدالية البرونزية وتحقيق اول ميدالية لمصر فى بطولة العالم للناشئين فى انجاز كبير لاول مرة يتحقق.

وأكد أمين أن المستوي لكبير والمتميز الذي يقدمه منتخب مصر للرجال والانسات للناشئين فى الجمباز الفني في بطولة العالم بتركيا نتيجة جهد كبير مبذول خلال الفترة الماضية للاعبين والاجهزة الفنية واتحاد الجمباز .

ووجه رئيس اتحاد الجمباز الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدعم المستمر للعبة والمنتخبات الوطنية للجمباز وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج متميزة علي المستويين الدولي والقاري خلال الاونة الاخيرة .

وتابع رئيس اتحاد الجمباز ان اللعبة تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مصر فى جميع فروع الجمباز وهو ما ظهر خلال مشاركة منتخبات مصر فى سلسلة بطولة العالم المقامة هذا العام والمؤهلة لاولمبياد باريس 2024.