شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيرى يصل القاهرة وينتظم فى تدريبات الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الأحد قادما من بلاده عقب المشاركة مع منتخب تونس فى مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعذر وصول اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ظروف الطيران، ومن المقرر أن ينتظم سيف الدين الجزيري في مران الزمالك غدا الإثنين استعدادا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.