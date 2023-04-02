شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. عبد الحليم على هداف الزمالك التاريخى بـ138 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن عدد الأهداف التى سجلها عبد الحليم على مع الزمالك .

يعتبر العندليب عبد الحليم على لاعب الزمالك المعتزل الهداف التاريخي للفريق الأبيض برصيد 138 هدفا، من أصل 339 مباراة لعبها مع نادى الزمالك.

ويتفوق العندليب على كل من طارق يحيى ثانى الهدافين برصيد 80 هدفا، وحسن شحاتة الذى أحرز 77 هدفا، وجمال عبد الحميد 73 مع الزمالك، وشيكابالا صاحب الـ 62 هدفا.