شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر الأخيرة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، من إصابة عضلية حرمته من التواجد فى قائمة فريقه أمام الهلال السوداني أمس، السبت، فى دوري أبطال أفريقيا. ويخضع طاهر محمد طاهر لبرنامج علاجي الفترة الحالية حتى يتعافى سريعاً من إصابته الأخيرة ويدعم الفريق في المباريات المقبلة محلياً وأفريقياً.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، إن طاهر محمد طاهر يشعر بآلام في العضلات وسيتم إعادة تقييمه مرة أخرى الأيام المقبلة لحسم موقفه من التدريبات والمباريات المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلى، الفترة المقبلة ستشهد عملية مداورة بين اللاعبين لتفادى التعرض للإصابة فى ظل ضغط المباريات، مؤكداً أن هناك نظاما غذائيا يتبعه اللاعبون فى شهر رمضان، وكذلك نظام آخر للنوم وذلك لتفادى الإصابات.

وتأهل الأهلي لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.