شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف غزل المحلة بحثاً عن انتصار جديد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، رحلة استكشاف فريق غزل المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري وكأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد فى الدورى.

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريبات استشفائية اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى صفحة مباراة الهلال السودانى التي أقيمت مساء أمس السبت باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لدور الثمانية.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.