شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير أحمد أيمن منصور من مواجهة الطلائع وأهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد أيمن منصور، لاعب طلائع الجيش، لاختبار طبى اليوم، الأحد، لحسم مصيره من المشاركة مع فريقه فى مباراة أهلى طرابلس الليبى التى تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل باستاد جهاز الرياضة العسكري فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية

ويعانى أحمد أيمن منصور من إصابة عضلية ونفذ برنامج تأهيلى للحاق بالمباراة التي يتطلع الطلائع للفوز بها قبل مباراة العودة المقرر لها 11 أبريل الجاري في ليبيا.

ويعكف عماد النحاس المدير الفني للطلائع مع جهازه المعاون على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته بعد غد من أجل تحقيق نتيجه إيجابيه مريحه قبل مباراة العودة بليبيا.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.اختارت لجنة الحكام فى البطولة طاقم تحكيم أردنى لإدارة المباراة ، بقيادة أدهم مخادمة

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا

وكان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد برج العرب بالإسكندرية ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين .

ويساعده أحمد الرويلى مساعد ومحمد خلف ، ومحمد عرفة حكماً رابعاً ، ويراقب المباراة اللبنانى بشير شفيق عبدالخالق ، ويراقب الحكام الإماراتى على حمد ، والمنسق العام محمد كساب ، والمنسق الإعلامى محمد ياسين من مصر .