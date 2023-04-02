شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها طلب اتحاد الكرة حضور 50 الف مشجع فى نهائى الكأس، وصرف الاهلى مكافأة خاصة للاعبين بعد الصعود لربع نهائى دورى الأبطال.

اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع بنهائى الكأس بين الأهلى وبيراميدز

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الجهات الأمنية، يطلب فيه حضور 50 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وبيراميدز، المحدد لها 10 أبريل ،فى نهائى كأس مصر 2021 - 2022 باستاد القاهرة الدولى.

أنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم الأحد، باستاد الدفاع الجوي، ويكفي فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز.

الأهلى يصرف مكافآت خاصة للاعبين بعد التأهل لربع نهائى دورى الأبطال

قررت إدارة النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق عقب التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكّن الأهلي من الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كشف أنيس بن ميم، محامي هيثم العيوني مدافع النادي المصري السابق، أن اللاعب حصل على حكم بتغريم المصرى 425 ألف دولار، وذلك بعدما فسخ العيوني تعاقده مع المصري من طرف واحد.

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة نصائح لأحمد عبد القادر لاعب الفريق عقب مباراة الهلال السوداني أمس، السبت، في دوري أبطال أفريقيا، وحرص المدير الفني على التحدث مع عبد القادر بسبب مشاعر الغضب التي أنتابت اللاعب عقب استبداله في الدقيقة 62 من مباراة الهلال.

فى العاشرة مساء اليوم الأحد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الدفاع الجوي، حيث يحل فريق فيوتشر ضيفاً على بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.