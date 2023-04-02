شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. ياسر ريان: "بطاطس باللحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون باختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، والذي كشف أنه سيتناول بطاطس باللحمة على مائدة الإفطار.

ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق المولود في 25 مارس عام 1970، بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي المنصورة.

موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسئولي القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادي الأهلي في فترة التسعينات وبالتحديد في عام 1994 ووصفه كثيرون بإنه "نفاثة" الأهلي بسبب سرعته الفائقة، ونجحت هذه النفّاثة في شن غارات وغزوات كروية على مرمى المنافسين من الناحية اليسرى بسبب سرعتها الرائعة.

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

وخلال مشواره مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.