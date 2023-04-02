شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف آخر بطولة جمهورية للملاكمة بالموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن استضافة شرم الشيخ لآخر بطولة جمهورية هذا الموسم لمواليد 2009 شهر مايو المقبل. ويحرص الاتحاد على إقامة عدد من البطولات فى شرم الشيخ لنشر اللعبة ودعم السياحة.

وأكد غنيم مسبقا على إقامة دورات رمضانية تنشيطية فى جميع المحافظات التابعة للاتحاد طوال شهر رمضان، مشيرا إلى انطلاق دورة القاهرة والجيزة الجمعة المقبل.

وقال غنيم، إن هذه الدورات تنشيطية قبل اختيار المنتخبات لتجهيز اللاعبين ونشر اللعبة فى جميع المحافظات.

وأوضح محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا أن إقامة التجارب لاختيار عناصر المنتخب الأول عقب شهر رمضان المقبل بداية شهر مايو للاعبين من مختلف المحافظات.

وقال غنيم فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن اختيار عناصر المنتخب يأتى فى إطار الإستعداد لبطولة العالم للكبار للرجال فى شهر أغسطس القادم بأوزبكستان .

وحصل مؤخرا يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبدالرحمن عرابي الميدالية الفضية وعلى السلاموني الميدالية البرونزية فى بطولة روسيا الدولية.

فيما حصد عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا ، ووتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.