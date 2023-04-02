شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على انتهاء مسابقة الدورى 15 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 15 يوليو المقبل موعداً لانتهاء مباريات النسخة الحالية للدورى المصرى الممتاز موسم 2022 - 2023 بسبب بعض التعديلات التى طرأت على الجدول، حيث كان من المقرر انتهاء المسابقة 30 يونيو المقبل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن بطولة الدورى المصرى الممتاز سوف تنتهى 15 يوليو المقبل، وجاء سبب تأخير إنهاء البطولة خوض فريق الأهلى مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت فى المغرب.

وقال مسئولو الرابطة، "إن هدف رابطة الأندية المصرية المحترفة حضور الجمهور المباريات فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل بالسعة الكاملة، وتحقيق العدالة بين الأندية وهو ما نسعى إليه تدريجيا".