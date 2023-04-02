كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية الليلة

القاهرة - سامية سيد - تحظى مباراة فيوتشر وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية الليلة باهتمام قطاع كبير من جماهير الكرة المصرية، كونها مؤثرة وحاسمة فى صراع التأهل للدور التالي فى البطولة القارية، لذا نرصد فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة فيوتشر وبيراميدز.

س: ما هو موعد وملعب مباراة بيراميدز وفيوتشر؟ج: تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. س: من هو حكم مباراة بيراميدز وفيوتشر؟ج: يدير المباراة طاقم تحكيم سنغالى بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع. س: وماذا يحتاج الفريقان للتأهل؟ج: يكفى فيوتشر التعادل فقط لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، بينما لا يوجد بديل أمام بيراميدز عن الفوز. س: ما هو ترتيب مجموعة فيوتشر وبيراميدز؟ج: يتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الجيش الملكي المغربي صاحب نفس الرصيد، بينما يحل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي فريق إسكو دي كارا بدون نقاط، بعدما انقلبت موازين المجموعة الثالثة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قرار رسميا باحتساب نتيجة ذهاب مباراة فيوتشر وإسكو كارا لصالح فيوتشر، باعتباره فائزا بثلاثية نظيفة بعدما كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك بعدما خالف بطل توجو لوائح الكاف وأشرك لاعبا موقوفا خلال المباراة، لتحتسب النتيجة بهزيمته وتغريمه 10 آلاف دولار. س: ما هو التشكيل المتوقع للفريقين فى مباراة الليلة؟

ج: التشكيل المتوقع لفيوتشر مكون من: جنش في حراسة المرمى، الدفاع: باسم علي – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - كريم نيدفيد – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو". الهجوم: مروان محسن.