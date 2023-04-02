الامارات | جناح شباب الأهلي ينافس على لقب أفضل لاعب في دوريات غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب الأرجنتيني قدريكو كارتابيا جناح شباب الأهلي دبي للمنافسة على لقب أفضل لاعب في دوريات غرب آسيا لشهر مارس 2023.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره الموسع إن اللاعب ساهم بقوة في تصدر فريقه شباب الأهلي دبي لترتيب الدوري الإماراتي، حينما نجح في تسجيل 3 أهداف بواقع هدف في مرمى كل من اتحاد كلباء والجزيرة وخورفكان، بالإضافة لدوره المؤثر في صناعة العديد من الفرص لزملائه في الفريق.

ويحتل شباب الأهلي دبي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري ادنوك للمحترفين برصيد 46 نقطة، متفوقا على أقرب منافسيه العين ب 5 نقاط، وتتبقى 5 جولات على نهاية الموسم.

وينافس كارتابيا على اللقب كل من أوديون إيجالو لاعب الهلال السعودي، وعبدالرازق حمدالله لاعب اتحاد جدة، ومايكل أولونجا لاعب الدحيل القطري، وعلي عدوي لاعب شباب الظاهرية الفلسطيني، ومحمد دحام لاعب النصر الكويتي، وايرنست بارفو لاعب فريق سترة البحريني. ويستمر تصويت الجماهير لاختيار اللاعب الأفضل حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات ليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023.

وتقوم فكرة هذا الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه، من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.