الامارات | الجزائري حجام يغيب عن نانت بسبب الصيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب الجزائري جوان حجام عن تشكيلة نانت في مواجهة ستاد رانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد بسبب إصراره على الصيام.

وذكر موقع وست فرانس أن المدرب أنطوان كومبواري أبلغ لاعبيه بضرورة الإفطار في أيام المباريات مع السماح لهم بالصيام دون ذلك.

لكن حجام وافق على الإفطار في المباريات التي سيخوضها نانت خارج ملعبه على أن يصوم في المباريات داخل المدينة.

وانضم حجام إلى نانت في يناير الماضي، وشارك في تسع مباريات في الدوري منها واحدة فقط كبديل.

وكان اللاعب البالغ عمره 20 عاما قرر تمثيل منتخب الجزائر، وشارك في الفوز على النيجر الشهر الماضي.

ويصر كومبواري على نهجه منذ أن كان مدربا لباريس سان جيرمان في 2009.

وسبق أن قال «أينما ذهبت فهناك قاعدة واحدة بسيطة، خلال رمضان لا توجد مشكلة في وسط الأسبوع، لكن (الصيام) محظور في أيام المباريات. بالنسبة لمن يصومون فيمكنهم المكوث في منازلهم فلن أخاطر بصحة اللاعبين أو أضع اللاعبين الآخرين في ورطة».

ويحتل نانت المركز 14 برصيد 30 نقطة متقدما بست نقاط على منطقة الهبوط.