اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية بشأن نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، طالب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر في اتحاد الكرة قوله: "خاطبنا الجهات الأمنية لحضور 50 الف مشجع نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، باستاد القاهرة الدولي يوم 10 أبريل الجاري".

وكان اتحاد الكرة قد حدد موعد نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي بين الأهلي وبيراميدز، ليكون يوم 10 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي المتوج ببطولة كأس مصر فريق الزمالك في كأس السوبر المصري.

وتاهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على سموحة، بينما استطاع بيراميدز أن يفوز على الزمالك بركلات الترجيح.