تشافي يتحدث عن " فاتي" والفوز الكبير على إلتشي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على الفوز الكبيرلفريقه على مضيفه إلتشي بأربعة أهداف نظيفة مساء أمس "السبت " بالدوري الإسباني الكروي.

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وقال تشافي أنه يؤمن بأن هناك توازن بين كل الأمور هي التي ستجلب لقب الدوري الإسباني إلى برشلونة، فالمباراة كانت جيدة للغاية منذ البداية وحتى النهاية، لدينا فريق يضم لاعبين لا يشاركون بالضرورة كثيرا.

وأضاف: قدمنا مباراة كبيرة، هذا ليس تعريفا للفريق، لقد قطعنا خطوة أخرى نحو اللقب، اقتربنا، لقد أظهرنا وحدتنا، مشيدًا بتعدد مهارات عدد من لاعبيه، بمن فيهم إيريك جارسيا الذي شارك في خط الوسط وماركوس ألونسو الذي شارك في مركز قلب الدفاع.

وأبدى تشافي سعادته بمستوى اللاعب"أنسو فاتي" بعد أسبوع من

شكوى والده بشأن ندرة مشاركات نجله مع برشلونة.

وقال تشافي: فاتي صنع الفارق، لقد أنهى المباراة منهكا لكنه قام بمهمة رائعة من أجل الفريق، هدفه جاء بفضل أخلاقيات العمل والموهبة.

وفي مواجهة إلتشي متذيل الترتيب والمهدد بالهبوط، لم يكن هناك كثير من الشكوك حول قدرات برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في فرض تفوقه.

وفي مواجهة إلتشي متذيل الترتيب والمهدد بالهبوط، لم يكن هناك كثير من الشكوك حول قدرات برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في فرض تفوقه.

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