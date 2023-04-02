نجم الهلال السابق : جماهير الأهلي سبب خروج ممثل السودان

ياسر رشاد - القاهرة - عبر هيثم مصطفى لاعب نادي الهلال السوداني السابق عن حزنه بعد خروج فريقه من منافسات دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام الأهلي بالأمس بثلاثية نظيفة منحت الأحمر التأهل عن المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

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وقال مصطفى خلال تصريحاته عقب اللقاء : جماهير الأهلي تمكنت من تقديم دعم نفسي كبير للاعبين ، كذلك أثرن بالسلب على الفريق السوداني وأعطتهم حالة من الرهبة.

وألقى اللاعب السابق باللوم على الجهاز الفني للفريق السوداني لعدم تهيئة اللاعبين بالقدر الكافي قبل التوجه إلى القاهرة ، وخوض مواجهة تحت أنظار

50 ألف مشجع.

تأهل الأهلي ..

وحسم الأهلي التأهل بالوصول إلى النقطة العاشرة في وصافة الترتيب ، ليحسم عبوره رفقة صن داونز الجنوب أفريقي إلى مرحلة الأدوار الاقصائية.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي أحد أندية :

الترجي التونسي ، الرجاء المغربي ، الوداد المغربي" في الدور ربع النهائي ، منتظرًا قرعة المنافسات المقرر لها الأربعاء المقبل.

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