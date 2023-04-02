موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري بملاقاة نظيره غزل المحلة في تمام التاسعة والربع مساء الأربعاء المقبل لحساب منافسات الدوري الممتاز الذي يحتل الأحمر صدارته ، بينما يأتي المحلة سابعًا بـ 30 نقطة.

اقرأ أيضًا ..

صلاح يرفض المياه وليفربول يعلق على النشأة الإسلامية «تقرير»

وينطلق اللقاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

التأهل الأفريقي ..

ونجح الأهلي في حسم تأهله الأفريقي عن المجموعة الثانية إلى مرحلة الأدوار الاقصائية بعد الفوز العريض على الهلال السوداني أمس السبت بثلاثية من دون رد خلال

لقاء الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات للبطولة.وجاء الأهلي في الترتيب الثاني برصيد 10 نقاط ليحسم تأهله رفقة صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أحد فرق : الترجي التونسي ، الوداد المغربي ، الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من المنافسات القارية.

وتقام مراسم القرعة في تمام الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل في القاهرة.

طالع أخبار الرياضة بـ"الوفد" من هنا ..