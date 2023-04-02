الزمالك يلتقي طلائع الجيش بربع نهائي دوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، لحساب منافسات الدور الربع النهائي من بطولة دوري السوبر على أن تقام المباراة علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء في تمام العاشرة مساءًا.

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ومن المقرر أن تقام مواجهات الدور الربع النهائي من دوري السوبر للسلة بنظام “البلاي أوفسBest of 5”.

وتشهد فعاليات البطولة تأهل الفائز بثلاث مباريات إلى مرحلة النصف النهائي من المسابقة المحلية.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك من: أحمد مرعي على رأس الإدارة الفنية، وياسر عبدالوهاب مساعد مدرب، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيب للفريق، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال البدنية، ومصطفى محسن مدير إداري .

ورامي العايدي إداريًا ، بإشراف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

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