ثنائي مجلس سموحة مهدد بالاستبعاد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر داخل نادي سموحة ان الثنائي أشرف مختار وماهينور سامح عضوي مجلس الادارة مهددين بالاستبعاد من مجلس الأدارة في حال استمرار اعتذارهما عن الجلسات التي يدعو لها المجلس وفقا للائحة النادي .

وقال مصدر داخل نادي سموحة ان فاطمة الشتيوي مستشار مجلس الأدارة للشئون القانونية ابلغت عضوي مجلس الادارة انها ستطبق لائحة النادي الخاصة بأستبعاد عضوي مجلس الادارة حال غيابهما عن الجلسات لستة جلسات متتالية وهو الامر الذي سؤدي الى ابعادهما عن مجلس الادارة .

وكانت العديد من المصادر داخل النادي قد اكدت ان ثنائي مجلس الادارة ينوي الامتناع عن حضور اجتماعات المجلس خلال الفترة القادمة في شبه

تضامن مع الاعضاء الذين تم استبعادهم من قبل لخطأ في الاجراءات الانتخابية او التجاوز في حق رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر .

يذكر ان مجلس ادارة سموحة حاليا يتواجد به رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر و الاعضاء ايمان جابر و ماهينور سامح و اشرف مختار و هناك انتخابات مرتقبة بعد شهر يونيو المقبل لمقعدي مجلس الادارة ومقعد نائب الرئيس .

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