صلاح يرفض المياه وليفربول يعلق على النشأة الإسلامية «تقرير»

ياسر رشاد - القاهرة - في لقطة أصبحت معتادة للاعبين العرب المحترفين بأوروبا وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح ، رفض الأخير تناول المياه عقب استبداله في مواجهة الأمس التي جمعت فريقه ليفربول بمانشستر سيتي لحساب منافسات الدوري الإنجليزي .

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وعند استبدال صلاح قام أحد عمال النادي بمنحه زجاجة مياه ، ليرفضها اللاعب حرصًا منه على إكمال صيامه بالرغم من الجهد البدني المبذول خلال المواجهة.



صلاح وسيناريو مكرر ..

وتزامنًا مع الشهر الكريم قبل خمسة أعوام خاض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة حاسمة في مايو عام 2018 أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق النادي الإنجليزي حينها على رفض اللاعب للإفطار في نهار هذا اليوم : نحترم رغبة صلاح وتمسكه بالدين والنشأة العربية الإسلامية .

وواصل النادي الإنجليزي في تعليقه وقتها : صلاح أخبر الطاقم الطبي للفريق بأن الصيام يعطه دفعة قوية ، والجميع يقدر لك لكننا نحاول إقناعه بعدم الصيام في يوم اللقاء النهائي.

تصريحات طبيب النادي ..

روبن بونس، طبيب العلاج الطبيعي والتأهيل البدني في ليفربول أكد على أن صلاح سيفطر قبل نهائي العاصمة الأوكرانية كييف 2018 ، وخاصة يومي الجمعة والسبت "المباراة مقرر إقامتها السبت".

وواصل ، حاولنا إقناعه بذلك للالتزام بالبرنامج الغذائي الموضوع قبل نهائي أوروبا ، لكنني احترم تمسك اللاعب بأوامر دينيه ونشأته العربية.

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