ترتيب الدوري السعودي قبل الاستئناف الثلاثاء المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف مباريات الدوري السعودي تحت مسمى "دوري روشن " ، مساء اليوم الثلاثاء خلال ثلاث مباريات في البطولة يتنافس كل من النصر والشباب والتعاون والاتحاد على الصدارة.

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ويفتتح الهلال ، المنافسات، في المباراة المقامة ضمن الجولة الـ17 المؤجلة في بطولة الدوري السعودي أمام الفيحاء.

فيما يقابل النصر نظيره العدالة في المباراة الثانية من البطولة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، ويختتم الاتحاد منافسات اليوم عندما يقابل ضمك على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ22 .

ويتربع فريق الاتحاد على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، جمعها من 21 مباراة بعدما فاز في 15 لقاء، وتعادل في 5

وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

بينما يأتي النصر في الوصافة برصيد 49 نقطة، جمعها من 21 لقاء فاز 15 مباراة ،و4 تعادلات وخسر مباراتين.

فيما يأتي في المركز الثالث فريق الشباب برصيد 44 نقطة، جمعها من 13 فوز و 5 تعادلات و3 هزائم.

وفي المركز الرابع يأتي فريق الهلال برصيد 42 نقطة، جمعها من 12 مباريات و 6 تعادلات و 2 هزائم.



ترتيب الدوري السعودي قبل الاستئناف

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