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كريم بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني  لفريق لمباراة بلد الوليد على ستاد سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة .

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تشكيل ريال مدريد الرسمي  لمباراة بلد الوليد

الحارس: تيبو كورتوا

 

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا

 

الوسط: ماركو أسينسيو – أوريلين تشواميني – توني كروس

 

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء ريال مدريد وبلد الوليد

أندري لونين - لويس لوبيز - داني كارفاخال - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - داني سيبايوس -

لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - إدين هازارد - ألفارو رودريجيز.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت القاهرة، 5.15 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و6.15 مساء بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تذاع مباراة على قناة بي أن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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