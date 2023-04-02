كريم بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد لمباراة بلد الوليد على ستاد سنتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ27 في بطولة الدوري الإسباني.

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تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة بلد الوليد

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا

الوسط: ماركو أسينسيو – أوريلين تشواميني – توني كروس

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء ريال مدريد وبلد الوليد

أندري لونين - لويس لوبيز - داني كارفاخال - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - داني سيبايوس -

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - إدين هازارد - ألفارو رودريجيز.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 4.15 مساء بتوقيت القاهرة، 5.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6.15 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تذاع مباراة على قناة بي أن سبورت 1 بتعليق حفيظ دراجي.

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