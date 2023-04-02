الدوري الفرنسي .. قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق الرسمية لمباراة ليون على ستاد بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الفرنسي.

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قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليون في الدوري الفرنسي:

حكيمي - ماركينيوس - فيراتي - مبابي - فابيان رويز - بيرنات - دانيلو - ريكو - فيتينا - سانشيز - نونو مينديز - بيمبيلي - ميسي - بيتشابو - إيمري - جاربي

موعد مباراة باريس سان جيرمان لمباراة ليون:

- إيكتيكي - ليتيلير – دوناروما.

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان و ليون مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9.45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10.45 مساءً بتوقيت الإمارات .

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