موعد مباراة نابولي و ميلان في قمة الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق نابولي نظيره فريق ميلان مساء اليوم الأحد في المواجهة المرتقبة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة الـ28 في الدوري الإيطالي .

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ترتيب نابولي وميلان قبل المباراة

يحتل نابولي المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ،فيما يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 48 في ترتيب الدوري الإيطالي.

تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، كيم مين جاي

خط الوسط: روي، انجويسا، لوبتكا، لوزانو.

خط الهجوم: زيلينسكي، سيموني، كفاراتسخيليا.

موعد مباراة نابولي و ميلان في الدوري الإيطالي

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 2 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة8.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،و10.45 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تذاع المباراة على مباشرة على قنوات أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 فارس عوض .

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