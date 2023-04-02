شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يواصل تقدمه نحو لقب الدوري الإسباني بعد رباعية على إلتشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل برشلونة تقدمه نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه إلتشي 4 - صفر في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وحقق برشلونة المتصدر انتصارا "منطقيا" أمام إلتشي صاحب المركز العشرين الأخير، ليكون الفوز الرابع على التوالي في الدوري للفريق الكتالوني الذي يدربه تشافي والذي يتطلع إلى استعادة لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2019.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 ثم أضاف أنسو فاتي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56.

بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 66 ثم أضاف فيران توريس الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 70.

ورفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 15 نقطة أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف بلد الوليد غدا الأحد ضمن المرحلة نفسها.