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نابولي وميلان وصدام ناري بين بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الأحد، الموافق 2-4-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، أبرزها قمة نابولي وميلان في ، ومواجهة وبلد الوليد فى ، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، فضلا عن الصدام الناري بين بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الكونفيدرالية الأفريقية

مازيمبي X يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا على قناة  beIN Sports HD 4  

ديابل نوار X موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء على قناة  beIN Sports HD 3         

أسيك ميموزا  X ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة  beIN Sports HD 4            

بيراميدز  X فيوتشر – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 4       

مارومو جالانتس X سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 3      

اتحاد الجزائر X الأخضر الليبي – الساعة 10 مساء           

أسكو كارا X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء      

الاتحاد المنستيري X ريال باماكو – الساعة 10 مساء   

الممتاز

وست هام يونايتد  X ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium         

نيوكاسل يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو X ألميريا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد  X بلد الوليد – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X ريال سوسييداد الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

بولونيا X أودينيزي – الساعة 12:30 ظهرا - على قناة AD SPORTS Premium 1                 

مونزا X لاتسيو – الساعة 3 عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 1           

سبيزيا X ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 2                             

روما  X سامبدوريا – الساعة 6 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي X ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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