نابولي وميلان وصدام ناري بين بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 2-4-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، أبرزها قمة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي، ومواجهة ريال مدريد وبلد الوليد فى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، فضلا عن الصدام الناري بين بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الكونفيدرالية الأفريقية

مازيمبي X يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ديابل نوار X موتيما بيمبي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أسيك ميموزا X ريفرز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

بيراميدز X فيوتشر – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مارومو جالانتس X سانت إيلوي لوبوبو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

اتحاد الجزائر X الأخضر الليبي – الساعة 10 مساء

أسكو كارا X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء

الاتحاد المنستيري X ريال باماكو – الساعة 10 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يونايتد X ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد X مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو X ألميريا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X بلد الوليد – الساعة 4:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X ريال سوسييداد الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

بولونيا X أودينيزي – الساعة 12:30 ظهرا - على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا X لاتسيو – الساعة 3 عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا X ساليرنيتانا – الساعة 3 عصرا - على قناة AD SPORTS Premium 2

روما X سامبدوريا – الساعة 6 مساء - على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي X ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1