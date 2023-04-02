شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر جهود محمد حسن أمام سيراميكا بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه محمد حسن نجم خط وسط الفريق في مباراة سيراميكا المقبلة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة الأخيرة بالدوري.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش اليوم مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سيراميكا بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.