شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سلة الزمالك رجال مع طلائع الجيش، اليوم الأحد، فى الجولة الخامسة من مباريات ربع نهائي دورى السلة BEST OF 5 ، والتى تحسم الفريق الصاعد لنصف نهائي البطولة.

نتائج الزمالك فى الجولات السابقة

وتساوى الفريقان فى عدد مرات الفوز بربع نهائي دورى السلة best of 5 حيث فاز كلا الفريقين فى مباراتين وخسر مثلهما، وبالتالى يخوضان المباراة الخامسة الفاصلة لحسم الفريق الصاعد لنصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك والجيش

وتقام مباراة الزمالك والجيش فى العاشرة مساء اليوم بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، ومن المقرر أن يصعد الفريق الفائز إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الأهلى والاتحاد وسموحة قد صعدا لنصف النهائي، بينما يتبقى فريق من الزمالك أو طلائع الجيش، وتقام مباريات نصف النهائي ايام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 أبريل.