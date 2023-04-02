شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بالزى الأحمر أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022 أمام بيراميدز، المقرر لها مساء الاثنين 10 أبريل باستاد القاهرة الدولى، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أن "المنتخب الأوليمبي سيخوض أمم أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، ولم تكن في الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة، واللاعبين سينضمون للمنتخب الأوليمبي، ولا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وأكمل: "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعبا للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي".