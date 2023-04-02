شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكام أجانب الأقرب لمباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتجاه الأقرب هو إسناد مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، المقرر لها مساء الاثنين 10 أبريل الجارى باستاد القاهرة، إلى طاقم حكام أجنبى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن نادى بيراميدز طلب شفهياً استقدام حكام أجانب للمباراة المرتقبة، وهو ما يرتب له اتحاد الكرة حاليا.

من ناحية أخرى، استقبل جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وفد لجنة التطوير التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ود عمرو محب.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير الكرة المصرية، من حيث تكنولوجيا تحليل الأداء وتطوير المدربين، وطلب جمال علام من اللجنة الرد علي طلب الاتحاد المصري بإيفاد مطور فني من فيفا ووعدت اللجنة بالرد خلال الساعات المقبلة، وفي نهاية الاجتماع حرص الوفد على تكريم جمال علام وتسليمه درع الاتحاد الدولي.