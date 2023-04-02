شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. كوماسى شاهدة على أول ألقاب الأهلي الأفريقية باللون الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف".. سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

شهدت مدينة كوماسى فى غانا تتويج فريق الأهلى بأول لقب للنادي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الثاني عشر من ديسمبر عام 1982 والذى سيظل عالقاً فى أذهان الجماهير الأهلاوية لأنه يحمل ذكرى تتويج الفريق بأول لقب للنادي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

التقى الأهلي مع فريق كوتوكو الغاني فى مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بنهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى 28 نوفمبر من نفس العام.

المباراة حضرها 70 ألف متفرج، وانتهت مباراة العودة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، سجل لأشانتى جون بان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلى محمود الخطيب فى الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا، طاقم جامبي بقيادة دودونجاي وبمساعدة حاج فاي وسليمان ستينان.

وخاض الأهلي مباراة كوتوكو مرتدياً الزي الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزي الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغاني جيري رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسي وسلم الكأس إلى محمود الخطيب، رغم أن قائد الأهلي حينها كان مصطفى يونس.